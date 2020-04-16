Зеленский прилетел на Закарпатье

Президент посетит строительство военного городка и понаблюдает за учениями.

Зеленский прилетел на Закарпатье
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский возобновил поездки по регионам Украины, прерванные в начале марта из-за эпидемии коронавируса.

11 апреля он посетил Донецкую и Запорожскую область, а в четверг прилетел на Закарпатье, говорится на сайте президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область. Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Также Владимир Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сообщила его пресс-служба.

Как сообщает местное издание PMG, накануне приезда Зеленского коммунальные службы спешно приводили в порядок улицы Ужгорода.

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