Кабмин перенес сроки проведения весеннего призыва

Сегодня, 15 апреля, Кабинет Министров перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу. Теперь весенний призыв пройдет в мае-июле 2020 года, а не в апреле-июне 2020, как было запланировано ранее.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Кабмина.

“В то же время численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными”, – уточнили в Кабмине.

В частности, в мае-июле 2020 года в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и других военных формирований будет призвано 16,46 тыс. человек. Из них в ВСУ призовут 9 тыс. человек, Нацгвардии – 5,46 тыс. человек, Госпогранслужбы – 1,3 тыс. человек и Госспецтрансслужбы – 700 человек.

Ранее KV сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский изменил сроки проведения весеннего призыва в армию. Призыв на срочную военную службу в результате изменений будет сдвинут на месяц.

Фото: mil.gov.ua