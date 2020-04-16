Кабмин перенес сроки проведения весеннего призыва

Кабмин перенес сроки проведения весеннего призыва

Сегодня, 15 апреля, Кабинет Министров перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу. Теперь весенний призыв пройдет в мае-июле 2020 года, а не в апреле-июне 2020, как было запланировано ранее.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Кабмина.

“В то же время численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными”, – уточнили в Кабмине.

В частности, в мае-июле 2020 года в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и других военных формирований будет призвано 16,46 тыс. человек. Из них в ВСУ призовут 9 тыс. человек, Нацгвардии – 5,46 тыс. человек, Госпогранслужбы – 1,3 тыс. человек и Госспецтрансслужбы – 700 человек.

Ранее KV сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский изменил сроки проведения весеннего призыва в армию. Призыв на срочную военную службу в результате изменений будет сдвинут на месяц.

Фото: mil.gov.ua


Александр Кравченко, КиевВласть

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