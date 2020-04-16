Кабмин перенес сроки проведения весеннего призыва
Сегодня, 15 апреля, Кабинет Министров перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу. Теперь весенний призыв пройдет в мае-июле 2020 года, а не в апреле-июне 2020, как было запланировано ранее.
Об этом
“В то же время численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными”, – уточнили в Кабмине.
В частности, в мае-июле 2020 года в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и других военных формирований будет призвано 16,46 тыс. человек. Из них в ВСУ призовут 9 тыс. человек, Нацгвардии – 5,46 тыс. человек, Госпогранслужбы – 1,3 тыс. человек и Госспецтрансслужбы – 700 человек.
Ранее
Фото: mil.gov.ua