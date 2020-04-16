На Донбассе начался обмен удерживаемыми лицами, Украина возвращает 19 человек

Все они пройдут обязательную обсервацию.

?На Донбассе начался обмен удерживаемыми лицами, Украина возвращает 19 человек
Фото: twitter.com/APUkraine

Сегодня, 16 апреля, в Украину вернулись 19 граждан, которых удерживали на временно оккупированных территориях Донбасса. Все они пройдут обязательную обсервацию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что обмен состоялся в рамках формата "всех на всех".

"Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре 2019 года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго - в декабре - вернулись 76 граждан. Нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии президента и соблюдения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском" формате в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Также продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают на территории оккупированного Крыма и в РоSSии.

"Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - заявили в пресс-службе Офиса президента.

Фото: Офис президента

Напомним, ранее министр по делам временного оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников сообщил, что предстоящий обмен удерживаемыми лицами не будет обменом "всех на всех".

По его словам Украина настаивает, на освобождении всех заложников, которых удерживают в ОРДЛО, но пока что пытается вытянуть из плена тех, кого может.

Ранее об обмене по принципу "всех на всех" до Пасхи заявляла и обмудсмен Людмила Денисова.

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