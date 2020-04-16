Более трети экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" заразились коронавирусом

Более трети экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" заразились коронавирусом
Авианосец "Шарль де Голль"
Фото: youtube.com

Более трети моряков из военно-морской группы французского авианосца "Шарль де Голль" заразились коронавирусом. Из 1767 моряков, сдавших тесты на COVID-19, положительные результаты показали 668, передает Reuters.

"Тридцать один человек сейчас в больнице. Проводятся дополнительные тестирования", - говорится в заявлении министерства вооруженных сил Франции.

Больные члены экипажа сейчас находятся под строгим наблюдением медиков на борту атомного авианосца на военно-морской базе. Пилоты военных самолетов и вертолетов авианосца также находятся на карантине.

Сведения о коронавирусной инфекции на единственном действующем авианосце, который совсем недавно принимал участие в учениях военно-морских сил Северной Европы в Балтийском море, появились еще 6 дней назад. Тогда на борту выявили 40 случаев заражения. Источник заражения определить не удалось. Из-за коронавируса командованию пришлось принять решение о досрочном возвращении на базу в Тулон.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция закроет свои границы для тех, кто не является гражданами Европейского Союза. Французские СМИ сообщают, что Макрон также в скором времени должен сделать официальное заявление о будущем границ Шенгенской зоны, которые, возможно, останутся закрытыми как минимум до сентября.

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