"Речь идет не о сотнях, а о десятках", - Резников о пасхальном обмене удерживаемыми

Украина настаивает на обмене "всех на всех", но пока не может его реализовать.

"Речь идет не о сотнях, а о десятках", - Резников о пасхальном обмене удерживаемыми
Фото: Макс Левин

Предстоящий обмен удерживаемыми лицами, который может состояться в ближайшие два дня, не будет обменом "всех на всех".

Об этом сообщил министр по делам временного оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников.

По его словам Украина настаивает, на освобождении всех заложников, которых удерживают в ОРДЛО, но пока что пытается вытянуть из плена тех, кого может, передает Интерфакс-Украина.

"Нам бы тоже хотелось, чтобы их было намного больше. Речь идет не о сотнях, а о десятках. Точное количество я пока не могу сказать, потому что оно может меняться на несколько человек по определенным причинам. Это же касается и тех, кого отдает Украина", - рассказал Резников.

Далеко не все осужденные в Украине преступники, на освобождении которых настаивают россияне и боевики "ДНР" и "ЛНР" соглашаются ехать в ОРДЛО в рамках обмена. С каждым из них должны поговорить представители ОБСЕ, чтобы подтвердить добровольность отказа от участия в обмене.

"Есть люди, которые не хотят возвращаться на временно оккупированные территории. Они хотят оставаться в Украине. Но все равно придется делать верификацию при участии представителей ОБСЕ, что этот отказ является осознанным", - отметил министр.

Резников напомнил, что Украина по-прежнему настаивает на обмене в формате "всех на всех", но пока что его реализовать не удается по ряду причин.

"Формула "всех на всех" – это принципиальная политическая договоренность лидеров в рамках нормандского формата, которая прозвучала в декабре 2019 года в Париже. Однако, безусловно, не стоял вопрос так, что всех на всех одномоментно. Поэтому мы должны и вынуждены мириться с тем, что вот сколько мы можем забрать в один момент – столько и забираем", - пояснил министр.

"Та сторона тоже делает запрос. И в режиме такого сбалансированного подхода, более-менее равного, это происходит. Это один из этапов процесса "всех на всех", - добавил он.

Ранее сообщалось, что освобожденных в ходе обмена с ОРДЛО украинцев на 14 дней поместят в обсервацию. Скорее всего, обмен удерживаемыми лицами произойдет в двух местах, поскольку даже между двумя неподконтрольными сегодня украинской власти временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой области также есть внутренний кордон из-за пандемии коронавируса.

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