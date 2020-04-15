Германия решила открыть школы с 4 мая, но публичные мероприятия запрещены до сентября

В Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Также начиная с 4 мая возобновят свою работу школы.

Такое решение в среду, 15 апреля, принято по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с премьер-министрами 16 федеральных земель Германии, передает Немецкая война.

Сообщается, что все открывающиеся магазины должны обеспечить соблюдение условий гигиены и не допускать скопления покупателей в своих помещениях. Независимо от размера, могут открыться автосалоны, книжные и веломагазины, разрешается работа музеев, библиотек и архивов, зоопарков и ботанических садов.

"Это первое решение по смягчению карантинных мер в Германии. В то же время большинство строгих ограничений на социальные контакты, которые были введены 16 и 23 марта в связи с эпидемией коронавируса и должны были действовать до 19 апреля, сохраняются до 3 мая включительно. Гражданам настоятельно рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов", - говорится в сообщении.

До дальнейших распоряжений остаются закрытыми кафе, рестораны и бары. По-прежнему запрещены собрания в церквях, мечетях и синагогах. Концерты и другие массовые мероприятия остаются под запретом по 31 августа. Гостиницы смогут работать только для постояльцев, совершающих служебные поездки, но там нельзя будет останавливаться туристам.

До 4 мая, по решению министерства внутренних дел ФРГ, контроль на границах Германии с пятью соседними государствами - Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией остается. Пересекать эти границы могут жители, работающие в этих странах, и водители грузового транспорта. Воздушное сообщение по-прежнему закрыто с Италией и Испанией . Открыта граница с Бельгией и Нидерландами.

По итогам совещания с премьер-министрами земель Ангела Меркель сообщила, что решено обсудить дальнейшие шаги по постепенному снятию карантина 30 апреля.

Ранее сообщалось, что карантин во Франции продлили до 11 мая.