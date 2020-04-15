Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов

"Закон один для всех. А для генпрокурора - тем более закон должен быть на первом месте".

Активист Сергей Стерненко, которому генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов.

Об этом Стерненко написал в соцсети.

"В прошлый понедельник мною было направлено заявление в НАБУ относительно возможного совершения генеральным прокурором Венедиктовой преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Она «забыла» задекларировать часы за 10 тыс. 300 долларов США и не указала, что является соучредителем и членом ОО «Харьковский правовой центр» вместе со своим мужем-подчиненным Авакова Колесником и судьей Верховного суда Бурлаковым", - рассказал активист.

"Закон один для всех, как говорил Зеленский. А для генпрокурора - тем более закон должен быть на первом месте", - добавил Сергей Стерненко.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие предъявит подозрение активисту Сергею Стерненко за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.