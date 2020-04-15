Суд арестовал генерала СБУ Шайтанова на два месяца

"Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее", - заявил глава спецслужбы Баканов.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для агента ФСБ РоSSии, генерал-майора Служы безопасности Украины Валерия Шайтанова, содержание под стражей сроком на 60 суток.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Отмечается, что 14 апреля Шайтанов был задержан за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины. В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена») и ст. 258 (террористический акт).

В СБУ отметили, что по убеждению главы спецслужбы Ивана Баканова, это задержание - свидетельство того, что "новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты".

"К сожалению, человек, получил генеральское звание после Революции Достоинства и долен был защищать Украину, на самом деле - работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшая разоблачения Службы безопасности ", - сказал Баканов.

"Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. Будем и в дальнейшем защищать страну и находить предателей, независимо от того, какие должности они занимают", - подчеркнул глава СБУ .