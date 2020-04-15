ФСБ РоSSии снова заявила о задержани в Крыму "украинской разведгруппы"

В нее якобы входила роSSийская военнослужащая, подозреваемая в выдаче гостайны.

?ФСБ РоSSии снова заявила о задержани в Крыму "украинской разведгруппы"
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Фото: vesti.ru

В оккупированом Крыму заявили о якобы пресечении попытки деятельности украинской разведывательно-диверсионной группы, в которую входила роSSийская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны.

Об этом сообщил роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По словам источника агентства, эта группа "действовала в Крыму по заданию главного управления разведки Минобороны Украины, в ее задачи входили совершение терактов в роSSийском регионе, похищение сведений, содержащих гостайну, а также вербовка россиян".

"Разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем", - говорится в сообщении.

По версии роSSийской контрразведки, была пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым, в состав которой входили военнослужащая ВС РоSSии, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах украинской военной разведке доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и украинец, подозреваемый в шпионаже по заданию украинской спецслужбы.

В отношении фигурантов СК ФСБ РоSSии возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

"Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу", - заявили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что информация о предполагаемой шпионской деятельности задержанных была получена в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является россиянин, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории Крыма схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, доставленными с территории Украины.

"Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны", - заявили в роSSийкской спецслужбе.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова за подготовку убийства Адама Осмаева по заказу роSSийских спецслужб.

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