Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса

В Индии введен запрет на экспорт гидроксихлорохина.

Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
Фото: zeenews.india.com

Правительство Индии решило подарить Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина. Это противомалярийный препарат, который может иметь потенциал при лечении коронавирусной болезни.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - заявил министр Дмитрий Кулеба.

Хотя лекарств от коронавируса еще не существует, Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения COVID-19. Препарат не рассчитан на самолечение и может применяться только по решению врачей. Эффективность гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Также в протокол лечения включили препарат фавипиравир. 8 апреля Кабмин сообщил о том, что Япония передаст Украине партию препарата фавипиравир ("Авиган") в качестве партнерской поддержки.

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