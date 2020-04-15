Кабмин одобрил эксперимент с электронными паспортами

Кабинет министров на заседании в среду принял постановление о реализации экспериментального проекта по отображению паспортной информации в мобильном приложении "Дія".

"Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов. Сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже совсем скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении "Дія", - сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации, которое является координатором эксперимента.

Решение позволяет использовать на территории Украины паспорт в смартфоне вместо ID-карты и биометрического загранпаспорта.

"Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности как бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежными биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности.

Напомним, что сейчас в приложении "Дія" можно хранить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.