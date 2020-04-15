Центральный госпиталь МВД заказал 50 аппаратов искусственной вентиляции легких
Центральный госпиталь Министерства внутренних дел заказал поставку 50 аппаратов искусственной вентиляции легких шведского производства. Один аппарат медучреждению обойдется в 1,02 млн гривен. Оборудование до конца текущего года должно поставить созданное три месяца назад ООО “Мрия-Медикал”.
Как стало известно
“Мрия-Медикал”, согласно договору, должно поставить 50 аппаратов искусственной вентиляции легких S1200 шведского производства. Стоимость одного аппарата составляет 1,02 млн гривен.
Доставить указанное оборудование должны до 18 декабря 2020 года по адресу Центрального госпиталя МВД на ул. Бердичевская, 1 в Шевченковском районе Киева.
Закупка прошла без конкурса, поскольку закупленное оборудование относится к перечню товаров, необходимых для противодействия коронавирусной болезни в Украине.
Напомним, 19 марта 2020 Кабмин принял постановление
Также напомним, в марте 2020 года столичный Институт кардиологии имени академика Николая Стражеско заказал один аппарат искусственной вентиляции легких S1600 китайского производства за 269,7 тыс. гривен.
По состоянию на 15 апреля 2020 года, в Киеве заболевание коронавирусом подтвердили у 612 человек. По Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 пациентов – умерли, 143 пациента – выздоровели.
Согласно данным аналитической системы
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Центральным госпиталем МВД руководит Василий Коробка. Медучреждение подчинено Министерству внутренних дел во главе с
* ТОВ “Мрія-Медікал” (код ЄДРПОУ: 43466266)
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