Центральный госпиталь МВД заказал 50 аппаратов искусственной вентиляции легких

Центральный госпиталь Министерства внутренних дел заказал поставку 50 аппаратов искусственной вентиляции легких шведского производства. Один аппарат медучреждению обойдется в 1,02 млн гривен. Оборудование до конца текущего года должно поставить созданное три месяца назад ООО “Мрия-Медикал”.

Как стало известно KV , из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 13 апреля 2020 года Центральный госпиталь МВД заключил договор с ООО “Мрия-Медикал” (*) на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких. Цена договора – 51,15 млн гривен.

“Мрия-Медикал”, согласно договору, должно поставить 50 аппаратов искусственной вентиляции легких S1200 шведского производства. Стоимость одного аппарата составляет 1,02 млн гривен.

Доставить указанное оборудование должны до 18 декабря 2020 года по адресу Центрального госпиталя МВД на ул. Бердичевская, 1 в Шевченковском районе Киева .

Закупка прошла без конкурса, поскольку закупленное оборудование относится к перечню товаров, необходимых для противодействия коронавирусной болезни в Украине.

Напомним, 19 марта 2020 Кабмин принял постановление №225 , которым упрощен порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Документом определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности, осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе Prozorro информации о закупке.

Также напомним, в марте 2020 года столичный Институт кардиологии имени академика Николая Стражеско заказал один аппарат искусственной вентиляции легких S1600 китайского производства за 269,7 тыс. гривен.

По состоянию на 15 апреля 2020 года, в Киеве заболевание коронавирусом подтвердили у 612 человек. По Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 пациентов – умерли, 143 пациента – выздоровели.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “ Мрия-Медикал” основано в январе 2020 года. Директор и учредитель – Диана Бардаченко. Основной вид деятельности – оптовая торговля прочей техникой и оборудованием. Уставный капитал – 20 тыс. гривен.

По данным Zакупівлі, в результате участия в публичных закупках ООО “Мрия-Медикал” успело заключить 4 договора на общую сумму 60,4 млн гривен (с учетом нынешнего).

Центральным госпиталем МВД руководит Василий Коробка. Медучреждение подчинено Министерству внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым .

* ТОВ “Мрія-Медікал” (код ЄДРПОУ: 43466266)