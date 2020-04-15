Киев не тратит денег на обсервацию в отеле “Казацкий” - Пантелеев

Киев не тратит денег на обсервацию в отеле &ldquo;Казацкий&rdquo; - Пантелеев

Киев не тратит денег на обсервацию вернувшихся из-за границы украинцев в отеле "Казацкий". Кроме того, решение о выборе места обсервации принимала не столичная власть, а Руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации (COVID-19) и Министерство инфраструктуры.

Об этом KV стало известно из ответа Киевской горгосадминистрации (КГГА) за подписью зампредседателя КГГА Петра Пантелеева от 7 апреля 2020 года № 003-546 на запрос депутата Киевсовета (внефракционный) Александра Пабата. 

“Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) по результатам рассмотрения Вашего обращения от 30.03.2020 № 08/279/08/515-5954 о предоставлении информации относительно источников финансирования питания и размещения жителей других городов, изолированных на карантине в Киеве, сообщает. Решение о выборе места обсервации для украинцев, прибывшие в столицу из-за рубежа, принимала не городская власть”, – говорится в сообщении. 

Отмечается, что вопросом возвращения людей спецрейсами занимается Руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19 и Министерство инфраструктуры. 

Также сообщается, что отель “Казацкий”, в который заселили людей на обсервацию, не состоит в коммунальной собственности Киева.

Как сообщала KV, более 60 украинцев, недавно вернувшихся из-за границы, сбежали из обсервации в отеле “Казацкий”, за что были оштрафованы на 17 тысяч гривен каждый. В Министерстве внутренних дел Украины пообещали и далее штрафовать за каждый случай нарушения обсервации. В то же время, если будет подтвержден факт заражения кого-нибудь, то виновные будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 325 Уголовного кодекса, по которой грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано уже 3 764 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 108 летальных случаев, 143 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 392 новых случая. 

Фото: korrespondent.net


Сергей Албул, КиевВласть

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