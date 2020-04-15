Киев не тратит денег на обсервацию в отеле “Казацкий” - Пантелеев
Киев не тратит денег на обсервацию вернувшихся из-за границы украинцев в отеле "Казацкий". Кроме того, решение о выборе места обсервации принимала не столичная власть, а Руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации (COVID-19) и Министерство инфраструктуры.
Об этом
“Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) по результатам рассмотрения Вашего обращения от 30.03.2020 № 08/279/08/515-5954 о предоставлении информации относительно источников финансирования питания и размещения жителей других городов, изолированных на карантине в Киеве, сообщает. Решение о выборе места обсервации для украинцев, прибывшие в столицу из-за рубежа, принимала не городская власть”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что вопросом возвращения людей спецрейсами занимается Руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19 и Министерство инфраструктуры.
Также сообщается, что отель “Казацкий”, в который заселили людей на обсервацию, не состоит в коммунальной собственности Киева.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано уже 3 764 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 108 летальных случаев, 143 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 392 новых случая.
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