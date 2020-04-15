Более 90 компаний скинулись на борьбу с коронавирусом в Днепропетровской области

За три недели более 90 компаний объединили усилия для помощи медикам Днепра и Днепропетровской области, сообщает фонд "Відродження регіону". Всего на борьбу с коронавирусом Фонду удалось собрать 6,44 млн грн.



Как отмечается в сообщении, на счет БФ каждый день поступают взносы из разных уголков области, Украины и даже из-за рубежа. Уже 91 предприятие перечислило средства на борьбу с коронавирусом. Из них напрямую на счет фонда поступило 4,59 млн грн. Еще одна компания самостоятельно закупает медицинское оборудование на сумму 1,5 млн грн. В стороне не остались и жители области – 70 физлиц перечислили в общей сложности 345,9 тыс. грн.



"Когда перед областью возникла угроза эпидемии, наша компания сразу присоединилась к борьбе против коронавируса. При сотрудничестве с мэром Новомосковска Виктором Литвищенко мы закупаем и передаем медицинские средства в Центральную городскую больницу Новомосковска. В свою очередь финансовая поддержка фонда – это важное звено для обеспечения неотложной потребности всей области и борьбы с распространением вируса", – подчеркивает Владимир Синяговский, директор компании "Югтрансстройкомплект", которая направила в фонд 500 тыс. грн.



На перечисленные средства уже закуплены и переданы в больницы Днепра, Никополя, Новомосковска и Першотравенска несколько партий медицинских СИЗ (защитные щитки и очки, медицинские шапочки, бахилы), тысячи единиц расходных материалов (систем переливания растворов и катетеров), сотни литров антисептика, а также дезинфицирующие средства и пневматические распылители для них. На сегодня подписаны контракты на закупку других необходимых материалов.



Благотворительный фонд "Відродження регіону" основан по инициативе компании "Интерпайп". Его основная задача – объединить промышленные компании в борьбе против коронавируса в Днепропетровской области.



"С подобной ситуацией сложно справиться отдельному коллективу, компании или даже правительству страны. У разных компаний есть разные компетенции и ресурсы, их нужно объединять, чтобы преодолеть коронавирус быстрее и эффективнее. Даже конкурирующие фармацевтические компании объединяются, чтобы разработать вакцину и победить вирус. Нам нужны совместные усилия. Мы давно сотрудничаем с "Интерпайп" и видим, как эта компания работает, поэтому решили поддержать инициативы фонда", – комментирует Олег Щербатенко, генеральный директор и основатель IT-Enterprise, перечислившей 200 тыс. грн.



"Интерпайп" координирует работу фонда, сотрудничает с областным и городскими штабами и закупает необходимые материалы. Мы искренне благодарны всем нашим партнерам, коллегам и просто неравнодушным людям, которые сегодня вместе с нами выступают единым фронтом", – рассказывает директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов.



Кроме того, промышленная компания "Интерпайп" совместно с фондами Виктора и Елены Пинчук уже выделила 114 млн грн. на борьбу с эпидемией в Украине и области.

