Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус

Депутат передал ему 850 тыс. медицинских масок, закупленных его фондом.

Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус

Во вторник, 14 апреля, народный депутат Вадим Новинский передал 850 тыс. медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, митрополиту Онуфрию.

Об этом сообщается на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ со ссылкой на сайт Фонда.

"По благословению Предстоятеля маски будут бесплатно раздаваться верующим в приходах УПЦ (во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных Пасхальных богослужениях в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что это "качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри".

Сегодня, 15 апреля, депутат Новинский сдал положительный тест на коронавирус.

Архиепископ Евстратий (Зоря), комментируя это сообщение, заявил, что Новинский таким образом, "не только способствовал углублению кризиса в отношении общества к Церкви как института, но и непосредственно подверг опасности заболевания митрополита Онуфрия".

"А возможно и не только его, потому что неизвестно, с кем еще он до вчерашнего дня включительно, встречался. Мог же просто не приходить - он же хорошо знает, что митрополиту 75 лет, и он ограничил контакты, живя в фактически загородном монастыре. Но нет ... И отказать «серому кардиналу», или в данном случае «главному иподиакону» митрополит не мог", - отметил Евстратий.

Напомним, главврач Александровской больницы Киева, в которой проходят лечение больные коронавирусом, ранее заявила, что пик заболевания COVID-19 может наступить после Пасхи.

Перед Пасхой Кабмин ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Раньше действовал разрешенный лимит - 10 человек. ПЦУ рекомендовала освящать вербу и паски в индивидуальном порядке, а службы пройдут без мирян.

УГКЦ призвала верующих не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляций.

12 апреля в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний иеродиакон Наум. Он попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у монаха было много сопутствующих заболеваний. Дважды его тестировали на коронавирус, но результат был отрицательный. В тот же день умер 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции. 13 апреля в Киеве от коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры.

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