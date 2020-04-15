Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Депутат передал ему 850 тыс. медицинских масок, закупленных его фондом.
Во вторник, 14 апреля, народный депутат Вадим Новинский передал 850 тыс. медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, митрополиту Онуфрию.
Об этом сообщается на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ со ссылкой на сайт Фонда.
"По благословению Предстоятеля маски будут бесплатно раздаваться верующим в приходах УПЦ (во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных Пасхальных богослужениях в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов", - говорилось в сообщении.
Отмечалось, что это "качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри".
Сегодня, 15 апреля, депутат Новинский сдал положительный тест на коронавирус.
Архиепископ Евстратий (Зоря), комментируя это сообщение, заявил, что Новинский таким образом, "не только способствовал углублению кризиса в отношении общества к Церкви как института, но и непосредственно подверг опасности заболевания митрополита Онуфрия".
"А возможно и не только его, потому что неизвестно, с кем еще он до вчерашнего дня включительно, встречался. Мог же просто не приходить - он же хорошо знает, что митрополиту 75 лет, и он ограничил контакты, живя в фактически загородном монастыре. Но нет ... И отказать «серому кардиналу», или в данном случае «главному иподиакону» митрополит не мог", - отметил Евстратий.
Напомним, главврач Александровской больницы Киева, в которой проходят лечение больные коронавирусом, ранее заявила, что пик заболевания COVID-19 может наступить после Пасхи.
Перед Пасхой Кабмин ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Раньше действовал разрешенный лимит - 10 человек. ПЦУ рекомендовала освящать вербу и паски в индивидуальном порядке, а службы пройдут без мирян.
УГКЦ призвала верующих не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляций.
12 апреля в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний иеродиакон Наум. Он попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у монаха было много сопутствующих заболеваний. Дважды его тестировали на коронавирус, но результат был отрицательный. В тот же день умер 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции. 13 апреля в Киеве от коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры.