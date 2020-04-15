Депутат заявил, что у него нет никаких симптомов болезни.

Депутат Верховной Рады, бизнесмен Вадим Новинский сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом говорится в его фейсбуке.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам", - сообщил Новинский.

Напомним, что Вадим Новинский - один из самых богатых людей в Украине.

Ему принадлежит группа "Смарт-холдинг" с активами в горно-металлургическом комплексе, судостроении, сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве.

Новинский - прихожанин УПЦ Московского патриархата и активно жертвует Киево-Печерской лавре, ставшей одним из крупнейших очагов коронавируса в Украине.