Зеленский: каждый верующий несет ответственность за здоровье других

Президент Владимир Зеленский заслушал ежедневный доклад по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

По выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования. Так что уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы.

Также Министерство здравоохранения сообщило о готовности начать консультации в онлайн режиме, которые будут проводить семеро профессиональных практиков - анестезиологов-реаниматологов. К этому курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242.

"Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему", - подчеркнул президент.

На совещании отметили важность тщательной коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за рубежа граждан, а также контроля за соблюдением карантинных мероприятий в областях.

Также обсуждалось, что перед пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантин и мероприятия, связанные с обеспечением безопасности.

"Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что только может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом... Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и окружающих людей", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля, в Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 143 человека. Ранее президент Зеленский заявил, что резкого скачка COVID-19 в Украине не произошло, но определяющими станут двадцатые числа апреля.

Главврач Александровской больницы Киева , в которорой проходят лечение больные коронавирусом, ранее заявила, что пик заболевания COVID-19 может наступить после Пасхи.

Перед Пасхой Кабмин ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Раньше действовал разрешенный лимит - 10 человек. ПЦУ рекомендовала освящать вербу и паски в индивидуальном порядке, а службы пройдут без мирян.

УГКЦ призвала верующих не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляций.