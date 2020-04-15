Кабмин уволил госсекретаря Мининфраструктуры

Галущак был государственным секретарем МИУ с января 2017 года.

Кабинет министров уволил госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

Галущак был государственным секретарем МИУ с января 2017 года.

2 апреля 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении в госизмене госсекретаря одного из министерств, который якобы скопировал и переслал по электронной почте тайный документ, касающийся оборонных мероприятий на юге и востоке Украины, а также в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Отдельные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что речь идет о Галущаке.

В тот день состоялись обыски в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего, но о сообщении подозрения и избрании меры пресечения до сих пор не было ничего известно.