В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам

Группой руководил криминальный авторитет, ранее судимый житель временно оккупированного Крыма "Ариец".

Фото: ssu.gov.ua
В Днепре СБУ раскрыла деятельность преступной группировки, которая причастна к 18 терактам в разных регионах Украины.

По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее судимый житель временно оккупированного Крыма "Ариец". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники специализировались на особо тяжких преступлениях, в том числе по заказу других лиц.

"Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов РоSSии. Для планирования преступных действий главари встречались с роSSийскими кураторами на территории РФ, стран ЕС и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua
По данным следствия, участники группы причастны к около 18 террористическим актам в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минированию и поджогах жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Во время обысков изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации с ведомостями об объектах нападения и потерпевших. Также нашли около 200 000 гривен и 3000 евро, полученные преступным путем.

Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт). Главарям группировки объявили подозрения, их арестовали без права на залог. Проверяется информация о других преступления группы, в том числе заказных убийствах.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 14 апреля генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов был задержан за подготовку убийства Адама Осмаева по заказу роSSийских спецслужб.

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