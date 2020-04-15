В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
Группой руководил криминальный авторитет, ранее судимый житель временно оккупированного Крыма "Ариец".
По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее судимый житель временно оккупированного Крыма "Ариец". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленники специализировались на особо тяжких преступлениях, в том числе по заказу других лиц.
"Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов РоSSии. Для планирования преступных действий главари встречались с роSSийскими кураторами на территории РФ, стран ЕС и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.
Во время обысков изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации с ведомостями об объектах нападения и потерпевших. Также нашли около 200 000 гривен и 3000 евро, полученные преступным путем.
Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт). Главарям группировки объявили подозрения, их арестовали без права на залог. Проверяется информация о других преступления группы, в том числе заказных убийствах.
Напомним, 14 апреля генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов был задержан за подготовку убийства Адама Осмаева по заказу роSSийских спецслужб.