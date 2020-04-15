Украинские судьи недовольны уменьшением их заработной платы на период карантина

Верховный Суд (ВС) начал подготовку к проведению пленума, на котором обсудят вопрос – влияет ли на независимость судебной власти снижение судейских зарплат и вознаграждения на период карантина, принятое в рамках секвестра госбюджета-2020. Судьи считают – раз есть деньги на культуру и строительство, значит должны быть и на полное финансирование судов.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте ВС.

“Верховный Суд начал подготовку к проведению Пленума с целью предоставления оценки соблюдения гарантий независимости судебной власти при принятии закона “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, – говорится в сообщении.

Согласно этого закона ( №3279-д ) с апреля 2020 года и на период карантина, установленного Кабмином, судейское вознаграждение для всех действующих судей, в т.ч. судей Конституционного Суда (КС), членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей начисляется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года – то есть, не более 47 тыс. 230 гривен.

Ассоциация развития судейского самоуправления Украины обратилась 14 апреля с.г. к председателю ВС Валентине Данишевской с просьбой созвать Пленум ВС и обратиться с представлением в КС относительно конституционности изменений в госбюджет на 2020 год в части ограничения выплаты судейского вознаграждения, поскольку указанное положение, по мнению членов Ассоциации, “не согласуется с гарантиями независимости судей”.

“Судьи считают введенные ограничения непропорциональными, поскольку устанавливая единый размер максимальной заработной платы или вознаграждения, в большей степени ограничивают именно судей, нежели других государственных служащих”, – говориться в обращении.

При этом утверждается, что поскольку изменениями в бюджет увеличивается финансирование государственного телевидения, музеев, строительства новых дорог и аэропортов, то это свидетельствует о достаточной финансовой состоятельности государства в этот период, что не может оправдать нарушение гарантий судейской независимости путем снижения вознаграждения и зарплат.

Как информировала KV , на внеочередном заседание ВР, состоявшегося 13 апреля, парламентарии проголосовали за секвестр госбюджета-2020. Изменениями значительно сокращены расходы на образование, науку, культуру, спорт, субвенции местным бюджетам, соцвыплаты, развитии инфраструктуры и проведение местных выборов осенью 2020 года.