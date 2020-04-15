Украинские судьи недовольны уменьшением их заработной платы на период карантина
Верховный Суд (ВС) начал подготовку к проведению пленума, на котором обсудят вопрос – влияет ли на независимость судебной власти снижение судейских зарплат и вознаграждения на период карантина, принятое в рамках секвестра госбюджета-2020. Судьи считают – раз есть деньги на культуру и строительство, значит должны быть и на полное финансирование судов.
Об этом
“Верховный Суд начал подготовку к проведению Пленума с целью предоставления оценки соблюдения гарантий независимости судебной власти при принятии закона “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, – говорится в сообщении.
Согласно этого закона (
Ассоциация развития судейского самоуправления Украины
“Судьи считают введенные ограничения непропорциональными, поскольку устанавливая единый размер максимальной заработной платы или вознаграждения, в большей степени ограничивают именно судей, нежели других государственных служащих”, – говориться в обращении.
При этом утверждается, что поскольку изменениями в бюджет увеличивается финансирование государственного телевидения, музеев, строительства новых дорог и аэропортов, то это свидетельствует о достаточной финансовой состоятельности государства в этот период, что не может оправдать нарушение гарантий судейской независимости путем снижения вознаграждения и зарплат.
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