Поворозник отрицает причастность к вымогательству взятки, Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело

Первый замглавы КГГА сообщил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.

Поворозник отрицает причастность к вымогательству взятки, Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело
Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело относительно первого замглавы КГГА Николая Поворозника, в кабинете которого 14 апреля из-за подозрений в возможной коррупции провели обыск.

"Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабы к деньгам и не понимаете своей ответственности, - лучше тут не работать", - заявил мэр.

Он подчеркнул, что чиновник должен отвечать перед законом, если он виноват.

"Но если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит. Я доведу это дело до конца", - заверил Виталий Кличко.

Он потребовал открытого и публичного расследования этого дела.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, которые волнуют общество. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те, кто сфабриковал это дело", - подытожил Виталий Кличко.

Сам Поворозник заявил, что не брал взяток, не вел никаких разговоров относительно получения неправомерного вознаграждения, а все заявления об его аресте и поимке с поличным на взятке являются ложью.

"Подозрение никто не объявлял, вызван в качестве свидетеля на допрос в пятницу", - добавил Поворозник.

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Напомним, что вчера несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что первого заместителя главы Киевской горадминистрации Николая Поворозника поймали на взятке. Он якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.



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