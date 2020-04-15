Поворозник отрицает причастность к вымогательству взятки, Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело

Первый замглавы КГГА сообщил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело относительно первого замглавы КГГА Николая Поворозника, в кабинете которого 14 апреля из-за подозрений в возможной коррупции провели обыск.

"Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабы к деньгам и не понимаете своей ответственности, - лучше тут не работать", - заявил мэр.

Он подчеркнул, что чиновник должен отвечать перед законом, если он виноват.

"Но если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит. Я доведу это дело до конца", - заверил Виталий Кличко.

Он потребовал открытого и публичного расследования этого дела.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, которые волнуют общество. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те, кто сфабриковал это дело", - подытожил Виталий Кличко.

Сам Поворозник заявил, что не брал взяток, не вел никаких разговоров относительно получения неправомерного вознаграждения, а все заявления об его аресте и поимке с поличным на взятке являются ложью.

"Подозрение никто не объявлял, вызван в качестве свидетеля на допрос в пятницу", - добавил Поворозник.

Фото: facebook.com/povoroznyk.m