В ОБСЕ подтвердили взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе перед Пасхой

Точная дата пока не называется.

В ОБСЕ подтвердили взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе перед Пасхой
Хайди Грау
Фото: investigator.org.ua

Очередной обмен удерживаемыми лицами согласован, он должен состояться до Пасхи, сообщила спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласована сегодня (14 апреля. - Ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - сказала она.

Грау подчеркнула, что освобождение и обмен будут происходить перед православной Пасхой, то есть до 19 апреля.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщал, что Украина ждет от РоSSии подтверждения об обмене удерживаемых лиц, который должен состояться до 17 апреля.

Напомним, что об обмене по принципу "всех на всех" до Пасхи заявляла и обмудсмен Людмила Денисова.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
В "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреляВ "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреля
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийствеГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Кабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьевКабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьев
Блок рекламы


Похожие новости
Мэр Днепра пригрозил перерыть дороги к церквям перед ПасхойМэр Днепра пригрозил перерыть дороги к церквям перед Пасхой
За сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеЗа сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
На Донбассе боевики дважды открывали огонь: один украинский боец погиб, еще один раненНа Донбассе боевики дважды открывали огонь: один украинский боец погиб, еще один ранен
Фонд Порошенко и Roshen передали в больницы 20 тысяч защитных костюмовФонд Порошенко и Roshen передали в больницы 20 тысяч защитных костюмов
Украина ждет от РоSSии подтверждения об обмене удерживаемых лиц, - РезниковУкраина ждет от РоSSии подтверждения об обмене удерживаемых лиц, - Резников
"Голос" призвал принять "антиколомойский" закон перед рассмотрением поправок в бюджет"Голос" призвал принять "антиколомойский" закон перед рассмотрением поправок в бюджет
За сутки на Донбассе погиб один военный, двое раненыЗа сутки на Донбассе погиб один военный, двое ранены
Двое украинских военных ранены на ДонбассеДвое украинских военных ранены на Донбассе
Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погибБоевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб
На Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУНа Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости