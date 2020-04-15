В ОБСЕ подтвердили взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе перед Пасхой

Очередной обмен удерживаемыми лицами согласован, он должен состояться до Пасхи, сообщила спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласована сегодня (14 апреля. - Ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - сказала она.

Грау подчеркнула, что освобождение и обмен будут происходить перед православной Пасхой, то есть до 19 апреля.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщал, что Украина ждет от РоSSии подтверждения об обмене удерживаемых лиц, который должен состояться до 17 апреля.

Напомним, что об обмене по принципу "всех на всех" до Пасхи заявляла и обмудсмен Людмила Денисова.