Вятровича вызвали на допрос в ГБР

Депутат Верховной Рады, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович получил повестку на допрос в Государственном бюро расследований.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора", - написал Вятрович.

В телеграм-канале Бужанского говорится, что его заявление касается "циничной кражи бюджетных денег на банкете в годовщину Голодомора".

Напомним, что Вятрович представляет в Верховной Раде оппозиционную партию "Европейская солидарность". Одна из его коллег София Федына уже получила от ГБР подозрение в угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, а лидер партии Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела ГБР по личному решению генпрокурора Ирины Венедиктовой.