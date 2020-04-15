Вятровича вызвали на допрос в ГБР

Новая власть заинтересовалась еще одним оппозиционером.

Вятровича вызвали на допрос в ГБР
Владимир Вятрович
Фото: facebook.com/Volodymyr Viatrovych

Депутат Верховной Рады, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович получил повестку на допрос в Государственном бюро расследований.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора", - написал Вятрович.

В телеграм-канале Бужанского говорится, что его заявление касается "циничной кражи бюджетных денег на банкете в годовщину Голодомора".

Напомним, что Вятрович представляет в Верховной Раде оппозиционную партию "Европейская солидарность". Одна из его коллег София Федына уже получила от ГБР подозрение в угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, а лидер партии Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела ГБР по личному решению генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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