Власти Грузии решили на 10 дней изолировать крупнейшие города

"Мы вступили в стадию полномасштабного внутреннего распространения в стране".

Власти Грузии решили на 10 дней изолировать крупнейшие города
Фото: gov.ge

Грузия из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 решила продлить чрезвычайное положение до 10 мая. Крупнейшие города страны, в том числе Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, с вечера 15 апреля закроют на на въезд и выезд в течение десяти дней.

Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, пишет "Новости-Грузия".

"К сожалению, можем констатировать тот факт, что у нас впервые зафиксировано 30 зараженных людей за один день. Можно сказать, что мы вступили в стадию полномасштабного внутреннего распространения в стране", — сказал Гахария.

Премьер заявил, что точный прогноз, когда распространение вируса достигнет максимума, сделать невозможно.

«Поэтому каждый шаг и действие правительства в этой области неопределенности имеет еще большую ценность и еще большую важность. Поэтому я хотел бы сообщить вам сегодня, что, во-первых, правительство приняло решение запретить людям въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси завтра с 21:00 15 апреля. Это означает, что мы делаем все возможное, чтобы еще больше снизить уровень мобильности в крупных городах", — сказал премьер-министр.

Кроме того, правительство Грузии обратилось к президенту страны для продления чрезвычайного положения до 10 мая.

"Мы призываем президента обратиться к парламенту в ближайшие дни с просьбой о продлении чрезвычайного положения до 10 мая. Это шаги, которые необходимо предпринять немедленно, чтобы перейти к новому этапу замедления распространения вируса", — сказал Гахария.

Напомним, что по состоянию на 14 апреля в Грузии подтвердили около 300 случаев коронавирусной болезни, умерли три человека.

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