Села Барышевского района против присоединения к Березанской ОТО

Березанская ОТО может расшириться за счет присоединения двух сельсоветов Барышевского района. Киевская ОГА подала на рассмотрение Кабмину измененный Перспективный план, который включает Семеновский и Яблоновский сельсоветы в состав Березанской ОТО. Однако, села негативно воспринимают перспективу слияния с городом.

Об этом KV стало известно из ответа Киевской ОГА на запрос народного депутата Украины Николая Галушко.

Сообщается, что Киевская ОГА рассмотрела депутатское обращение нардепа Галушко относительно внесения изменений в Перспективный план формирования территорий общин Киевской области, а именно: включения Семеновского и Яблоневского сельского советов Барышевского района в состава Березанской ОТО.

“Информируем, что Киевской облгосадминистрацией в Кабинет Министров Украины направлено письмо от 04.02.2020 № 11-12 / 625/01/31/2020 относительно утверждения проекта изменений в перспективный план формирования территорий общин Киевской области, включившего Семеновский и Яблоневский сельские советы в состав Березанское городской объединенной территориальной общины”, – говорится в документе.

Также отмечается, что КОГА при разработке Перспективного плана руководствовалась исключительно методикой формирования способных теробщин.

Как рассказал KV председатель Семеновского сельсовета Барышевского района Николай Кочерга, сельсовет дал согласие на объединение со Студениками, согласно Перспективного плана 2015 года. Но КОГА не предоставляет положительного заключения, что делает невозможным продолжение процедуры присоединения.

“Если на уровне Кабмина и утвердят Перспективный план, который уже несколько раз возвращали на доработку, то это не значит, что Семеновский сельсовет автоматически попадет к Березанской ОТО. Решать вопрос о присоединении могут только депутаты Семеновского сельсовета. Этот план ни к чему не обязывает. Тем более, что уже были проведены общественные обсуждения и 25 января сельсовет принял решение о присоединении к состоятельной Студениковской ОТО, с которой мы граничим. Статья 58 Конституции говорит, что нормативно-правовые акты не имеют обратного действия. Все соответствующие документы были предоставлены КОГА еще 27 января. Но областная администрация не учла нашу позицию, опираясь на методику формирования способных общин, которую Кабмин переутверджал уже трижды. С этой проблемой мы обращались уже в разные инстанции. Мы выполнили ту часть закона о добровольном объединении, которая соответствует перспективному плану, утвержденному Кабмином еще в 2015 году. И по этому плану не существует ни Барышевской, ни Березанской теробщин”, – рассказал он.

По его словам, сегодня за пределами общин существует еще около 56% территории Украины, которые имеют право на добровольное объединение.

“Если Верховная Рада примет изменения в Конституцию относительно админтерустройства без районов с определенными общинами, следовательно, нас не услышали. Но также не стоит забывать статью 148 Конституции Украины, в которой определено, что объединение должно происходить исключительно добровольно”, – резюмировал он.

Однако, в соцсетях многие жители восприняли позицию КОГА положительно и выступили за присоединение этих сельсоветов именно к Березани.

Напомним, как ранее сообщала KV , что разработанный КОГА проект изменений в Перспективный план формирования теробщин вызвал волну недовольства и возмущения. Ведь, прежде всего, предусматривает создание на Киевщине мощных общин вокруг городов областного значения.

Села и поселки столичного региона пытаются избежать присоединения к городам областного значения. Этим путем с прошлого года пытаются пройти Пристромы, Строкова и Семеновка. И если Строковой повезло попасть в желаемую ОТО, то остальные принялись обивать пороги Минразвития, Кабмина, КОГА и Ассоциации теробщин.

Фото: www.ukrpress.info