В Ивано-Франковской области от коронавируса умер глава одного из сел
Умершему был всего 51 год.
В Ивано-Франковской области от коронавируса умер председатель одного из сел Тисменицкого района.
Об этом сообщил мэр соседнего Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"15 апреля утром от коронавируса в больнице умер Тарас Федорив - сельский председатель Братковцев Тисменецкого района Ивано-Франковской области. Это большая трагедия. Ему был всего 51 год", - написал Марцинкив в фейсбуке.
Напомним, 14 апреля стало известно, что коронавирусом заразилась верхушка Рокитновского района Ровенской области - глава райгосадминистрации Владимир Минич, глава районного совета Анатолий Кинчур и главный врач районной больницы Олег Костюк.
11 апреля о заражении коронавирусом сообщил глава Сарненской райгосадминистрации Александр Кохан.
В конце марта коронавирус выявили у мэра города Монастыриска в Тернопольской области.