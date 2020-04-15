США приостановили финансирование ВОЗ

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

США приостановили финансирование ВОЗ

По его мнению, организация в данном случае не справилась со своими функциями. Кроме того, он предупредил, что США будут искать альтернативные способы для работы с другими странами по вопросам здравоохранения.

«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса, — сказал Трамп.

По его словам, ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку, а в результате было потеряно время и ситуация с распространением вируса резко ухудшилась.

Также один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

Звучит критика в адрес организации и в сенате США. Там начали расследование причин возникновения коронавируса. В том числе проверят действия ВОЗ по предотвращению распространения эпидемии.

По словам Трампа, распространение COVID-19 в США замедляется и страна скоро может открыться. Однако Штаты по-прежнему сильно опережают другие государства по уровню заболеваемости. Сейчас в США зарегистрировано 602 тыс. инфицированных.

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