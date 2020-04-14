В Украину до конца следующей недели прибудут 11 самолетов с медицинским грузом

Три прилетят до Пасхи, остальные - после.

В Украину до конца следующей недели прибудут 11 самолетов с медицинским грузом
Фото: china.mfa.gov.ua

В Украину до конца следующей недели прибудут 11 самолетов со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием.

Об этом сказал в обращении, записанном во вторник, 14 апреля, президент Владимир Зеленский.

"На днях мы ожидаем прибытия трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в Борисполь восьми самолетов с ценным грузом", - сказал он.

Президент поблагодарил международных партнеров за помощь по противодействию коронавирусу, в частности Китай - за результативное и быстрое решение вопросов по противодействию коронавирусу, Объединенные Арабские Эмираты - за поставку высококачественного защитного снаряжения для безопасности врачей.

Напомним, что по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировали 3372 случая коронавирусной болезни, из них 98 привели к летальному исходу. Вылечились пока что только 119 человек.

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