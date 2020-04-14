Геращенко показал фото и видео с места пожара в Чернобыльской зоне

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фотографии с места пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Местами еще остались очаги тления, которые тушат при помощи пожарных машин и вертолетов, написал Геращенко в Facebook.

"Наши спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры. Не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов", - уточнил он.

Геращенко подчеркнул, что никакой опасности для ядерных объектов зоны отчуждения этот пожар не составлял.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

"Никто не погиб. Не пострадали объекты инфраструктуры. К сожалению, и это неизбежно при лесных пожарах, пострадала природа - погибли растения и животные", - добавил замминистра внутренних дел.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, что глава ГосЧС Николай Чечеткин на совещании при участии президента Владимира Зеленского заявил, что пожар в зоне отчуждения затушен, на ликвидацию тления травяного настила нужно еще несколько дней.

По данным полиции, пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджег траву "ради забавы".

Позже правоохранители установили второго поджигателя - 37-летний местный житель сжигал мусор, а затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, который он самостоятельно не смог потушить.

13 апреля стало известно, что лесной пожар в Чернобыльской зоны отчуждения начал приближаться к городу Припять. Пожар добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Утром 14 апреля на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств были отдельные очаги горения травяного настила.

В Центре ядерной и радиационной безопасности сообщили, что потенциально загрязненные воздушные массы из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения будут направлены в южном и южно-восточном направлении.