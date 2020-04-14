Ярославский вместе с властью Харькова создает Центр вирусологии

Центр будет создан на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода.

Ярославский вместе с властью Харькова создает Центр вирусологии

В Харькове на базе инновационной деловой экосистемы "Экополис ХТЗ" Александра Ярославского будет создан современный исследовательский вирусологический центр, который станет отправной точкой для медицинского кластера этого масштабного проекта, сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня вся мировая наука работает над поиском вакцины от коронавируса. Харьков – научная столица Украины, и 2020 год у нас — год медицины. Поэтому мы с Александром Ярославским обсудили идею создания в нашем городе мощного центра вирусологии. Ярославский готов на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк Экополис ХТЗ, создать лабораторию, не имеющую аналогов в Украине. Называться она будет Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты. Именно с нее начнется медицинский кластер Экополиса ХТЗ", — рассказал мэр Харькова в своем телеграмм-канале.

Как отметил Кернес, город поддержит развитие исследований в сфере медицины и фармации в Экополисе ХТЗ, и подтвердит статус Харькова как научной столицы.

"Я как мэр и вся моя команда окажем всю необходимую поддержку. Вместе с Ярославским мы пригласим ведущих вирусологов, всем обеспечим, и будем создавать самые передовые препараты и вакцины — и не только против коронавируса. Харьков — это наука, Харьков — это медицина и фармация, Харьков — это высокие технологии! Так было, есть и будет!", — заявил мэр города.

В DCH Ярославского подтвердили намерение создать суперсовременный вирусологический центр, причем в сжатые сроки. "Все, что касается здравоохранения - это высокие технологии. А, значит, изначально одно из приоритетных направлений "Экополис ХТЗ", - сообщили в пресс-службе.

"Экополис ХТЗ" создается на базе принадлежащего Ярославскому Харьковского тракторного завода (ХТЗ). После редевелопмента территории предприятия на свободных площадях многофункциональная экосистема, включающая различные направления. "Экополис ХТЗ" будет состоять из индустриального парка, IT-кластера, логистического, торгового, исследовательского, образовательного и медицинского кластеров. Ярославский планирует инвестировать в "Экополис-ХТЗ" порядка $1 млрд, что даст Харькову более 10 тыс. новых рабочих мест.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
Зеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантинаЗеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантина
В "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреляВ "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреля
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"
В США сенатор выздоровел от COVID-19 и пошел волонтером в больницуВ США сенатор выздоровел от COVID-19 и пошел волонтером в больницу
Блок рекламы


Похожие новости
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
Нардепы просят премьера Шмыгаля позволить работать конкурентам “Эпицентра”Нардепы просят премьера Шмыгаля позволить работать конкурентам “Эпицентра”
Трамп пригрозил оставить ВОЗ без американских денег за китае-центричностьТрамп пригрозил оставить ВОЗ без американских денег за китае-центричность
Депутатку Скороход вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавирусаДепутатку Скороход вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса
Зеленский обсудил с местной властью ситуацию с коронавирусом в регионахЗеленский обсудил с местной властью ситуацию с коронавирусом в регионах
В "Голосе" призывают разрешить гулять по улице группам людей, проживающих вместеВ "Голосе" призывают разрешить гулять по улице группам людей, проживающих вместе
Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)
Глава Минздрава Степанов прокомментировал скандал вокруг онкоцентра его супругиГлава Минздрава Степанов прокомментировал скандал вокруг онкоцентра его супруги
В Харькове Кернес и Ярославский раздадут пенсионерам пайки и аптечки на 26 млн грнВ Харькове Кернес и Ярославский раздадут пенсионерам пайки и аптечки на 26 млн грн
Мэры всех областных центров призвали Раду не урезать доходы регионовМэры всех областных центров призвали Раду не урезать доходы регионов
Последние новости
Подгружаем последние новости