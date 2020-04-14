Чорновол отказалась от дачи показаний следователям ГБР

Допрос прошел сегодня, 14 апреля.

Чорновол отказалась от дачи показаний следователям ГБР
Фото: dbr.gov.ua

Экс-нардеп и активистка Евромайдана Татьяна Чорновол, которая подозревается в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в 2014 году, отказалась от дачи показаний следователям Государственного бюро расследований.

Сегодня, 14 апреля, проходил ее допрос, сообщили в пресс-службе ГБР.

"В ходе допроса подозреваемая отказалась от предоставления любых показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Чорновол подозревается в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих людей.

Напомним, что 10 апреля Чорновол объявили подозрение в убийстве. По версии ГБР, 18 февраля 2014 Чорновол участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, где находился офис Партии регионов. В результате пожара погиб сотрудник офиса 1948 года.

За Чорновол вступился глава МВД Арсен Аваков, который допускает, что подозрение связано с тем, что первый замдиректора ГБР Александр Бабиков (которого Аваков назвал Бибиковым) раньше был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича.

Экс-начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк назвал подозрение в убийстве, объявленное Татьяне Чорновол, безосновательным. По его словам, сотрудник офиса Партии регионов, который погиб во время пожара и в убийстве которого подозревают Чорновол, имел возможность покинуть горящее здание.

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