В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"

Мужчина пытался сбежать и устроил ДТП на Институтской улице.

Фото: СБУ

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали мужчину, который под видом сотрудника Кабинета министров торговал должностями.

Об этом говорится на сайтах полиции и СБУ.

В ходе следствия было установлено, что мужчина предлагал помощь в назначении на государственные должности кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. Свои услуги они оценивал в 10-30 тысяч долларов в зависимости от уровня должности. В рамках совместной операции следователи задокументировали факт вымогательства мошенником 25 тысяч долларов за назначение кандидата на должность заместителя главы Аграрного фонда.

Задержание состоялось во вторник на улице Институтской в Киеве. Мужчина пытался сбежать на автомобиле, но ему это не удалось.

Фото: Нацполиция

По месту жительства и в автомобиле задержанного нашли заявления на трудоустройство от других кандидатов и пропуска на автомобиль в Верховную Раду и Кабмин. Их подлинность проверяют.

Фото: СБУ

Уголовное расследование ведется по ч.4 ст.190 УК - мошенничество.

Напомним, в начале апреля ГБР и полиция задержали мужчину, который предлагал "решить вопрос" с назначением на должность в Гослесагентстве за 200 тысяч долларов. Он представлялся человеком руководителя Офиса президента.

В феврале разоблачили мошенников, которые "продавали" должности губернаторов в Житомире и Николаеве за 4 млн долларов.

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