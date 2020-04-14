УПЦ МП решила провести пасхальные богослужения на улице
Онуфрий пообещал соблюдать все необходимые санитарные нормы.
УПЦ Московского патриархата решила проводить пасхальные богослужения, несмотря на карантин.
Об этом говорится в обращении предстоятеля УПЦ МП, митрополита Онуфрия (Березовского).
"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особенный из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", - заявил Онуфрий.
Он пообещал, что прихожане будут находиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.
По его словам, те, "кто через болезнь или по каким-то другим причинам останутся дома", смогут посмотреть богослужения дома.
Напомним, что в Киево-Печерской лавре, которая относится к Московскому патриархату, выявили больше 90 заболевших коронавирусом. Умерли уже три монаха.