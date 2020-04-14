Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева

ФСБ пообещала за измену 200 тысяч долларов и роSSийский паспорт.

Фото: СБУ

Генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов задержан за подготовку убийства Адама Осмаева по заказу роSSийских спецслужб.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию роSSийских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева", - сказано в нем.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что это самое важное разоблачение СБУ за всю историю независимости. "К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции достоинства и должен была защищать Украину, на самом деле работал против нее", - сказал Баканов.

СБУ утверждает, что у следствия достаточно доказательств о том, что Шайтанов является агентом ФСБ РоSSии. Генерал, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Последний является сотрудником департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Следствие считает, что Шайтанов планировал теракты на территории Украины и уже подобрал для этого бывшего спецназовца, а также передавал РоSSии информацию о некоторых тайных операциях в зоне АТО и ООС, руководстве украинских спецслужб и оказывал другую помощь.

Зафиксированы агентурные встречи Шайтанова с Егоровым.

За государственную измену генералу якобы обещали 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РоSSии.

Решается вопрос об объявлении Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса, и избрании меры пресечения.

Напомним, 1 июня 2017 года в Киеве было совершено покушение на убийство Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой. Во время преступления киллер был ранен ответной стрельбой и задержан. У него нашли паспорт на имя Александра Дакара.

30 октября 2017 года во время еще одного покушения Окуева была убита, а ее муж Осмаев был ранен в ногу, но выжил.

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