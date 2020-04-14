Украина проведет экспертизу по сбитому под Тегераном Боингу

Украина проведет экспертизу по сбитому под Тегераном Боингу

Офис генерального прокурора назначил проведение комплексной криминалистической экспертизы по авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ в небе над Ираном и настаивает на создании международной следственной группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Офис генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве относительно катастрофы самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев авиакомпании МАУ в небе над Ираном 8 января 2020 года, а также настаивает на создании международной следственной группы, которая существенно бы ускорила и повысила оперативность расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время прокуроры Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу. Цель ее проведения - детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.

Также в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, предшествовавших вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий.

В то же время до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев, на которых может содержаться сверхважная информация.

Как сообщалось, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет Международных авиалиний Украины. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

В прошлом месяце официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор это не выполнено.

МинПром по материалам Укринформ

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