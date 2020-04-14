Труханову сообщили второе подозрение о недостоверном декларировании

Мэр Одессы не указал в декларации за 2017 год имущество жены.

Труханову сообщили второе подозрение о недостоверном декларировании
Фото: Катерина Петренко

Антикоррупционная прокуратура 14 апреля сообщила о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову по статье ст.366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По данным следствия, в декларации за 2017 год мэр не указал квартиру, паркоместа, автомобиль и корпоративные права, которые принадлежали его гражданской жене. Общая стоимость незакдеалрированного имущества оценивается в 16,3 млн гривен.

Труханов находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, у него двое детей, один ребенок родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Это уже второе подозрение Труханову по его декларациям. Предыдущее дело уже передано в Высший антикоррупционный суд, оно касается недостоверного декларирования за 2015-2016 годы.

Также на рассмотрении Апелляционной палаты ВАКС находится дело о хищении 92 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной цене. Труханов - один из подозреваемых.

Еще одно уголовное производство против мэра Одессы - о незаконном обогащении - НАБУ вынуждено было закрыть из-за решения Конституционного суда Украины.

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