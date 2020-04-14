Кабмин уволил заместителей министра экономики Кухту и Николайчука

Согласно закону, после увольнени министра первый заместитель и заместитель также освобождаются от должностей.

Кабинет министров уволил Павла Кухту с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом говорится в распоряжении правительства №408 от 13 апреля.

"Уволить Кухту Павла Андреевича с должности первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", - говорится в документе.

"Согласно закону о центральных органах власти (ЦОВ), в случае увольнения министра первый заместитель и заместитель освобождаются от должностей Кабинетом министров. Я сразу написал заявление, но до назначения нового министра обеспечивал работу министерства, затем передавал дела", - прокомментировал свое увольнение Кухта агентству "Интерфакс-Украина".

Также распоряжением №409-р Кабмин уволил с должности замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергея Николайчука.

Кухта был назначен замминистра, когда Минэкономики возглавил Тимофей Милованов. На этой должности он занимался вопросами приватизации государственных предприятий, управления госимуществом, реформой рынка труда и продолжением реформы госзакупок.

Кухта - специалист в сфере фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Ранее он работал в Стратегической группе советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем, был программным директором партии "Голос".

Николайчук был назначен замминистр в сентябре прошлого года. Сообщалось, что он будет отвечать за макроэкономический анализ и прогнозирование. До назначения на должность Николайчук работал директором департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка. Он также является экспертом в области монетарной политики, макроэкономики и макроэкономического моделирования.

Напомним, 17 марта Рада назначила министром экономики заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.