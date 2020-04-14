Кабмин уволил заместителей министра экономики Кухту и Николайчука

Согласно закону, после увольнени министра первый заместитель и заместитель также освобождаются от должностей.

Кабмин уволил заместителей министра экономики Кухту и Николайчука
Павел Кухта
Фото: nv.ua

Кабинет министров уволил Павла Кухту с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом говорится в распоряжении правительства №408 от 13 апреля.

"Уволить Кухту Павла Андреевича с должности первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", - говорится в документе.

"Согласно закону о центральных органах власти (ЦОВ), в случае увольнения министра первый заместитель и заместитель освобождаются от должностей Кабинетом министров. Я сразу написал заявление, но до назначения нового министра обеспечивал работу министерства, затем передавал дела", - прокомментировал свое увольнение Кухта агентству "Интерфакс-Украина".

Также распоряжением №409-р Кабмин уволил с должности замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергея Николайчука.

Кухта был назначен замминистра, когда Минэкономики возглавил Тимофей Милованов. На этой должности он занимался вопросами приватизации государственных предприятий, управления госимуществом, реформой рынка труда и продолжением реформы госзакупок.

Кухта - специалист в сфере фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Ранее он работал в Стратегической группе советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем, был программным директором партии "Голос".

Николайчук был назначен замминистр в сентябре прошлого года. Сообщалось, что он будет отвечать за макроэкономический анализ и прогнозирование. До назначения на должность Николайчук работал директором департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка. Он также является экспертом в области монетарной политики, макроэкономики и макроэкономического моделирования.

Напомним, 17 марта Рада назначила министром экономики заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
Зеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантинаЗеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантина
В "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреляВ "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреля
Мы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - экспертМы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - эксперт
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин выделил дополнительные средства на тушение пожаров в Чернобыльской зонеКабмин выделил дополнительные средства на тушение пожаров в Чернобыльской зоне
Экс-министра обороны Грузии приговорили к пяти годам лишения свободыЭкс-министра обороны Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-урокахИ.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
Жене экс-министра иностранных дел Кожары объявили подозрение в даче заведомо ложных показанийЖене экс-министра иностранных дел Кожары объявили подозрение в даче заведомо ложных показаний
Кабмин будет готовит «новые стандарты жизни» для украинцевКабмин будет готовит «новые стандарты жизни» для украинцев
Бывшему замминистра Грымчаку смягчили домашний арестБывшему замминистра Грымчаку смягчили домашний арест
Кабмин увеличил финансирование для культуры в проекте бюджетаКабмин увеличил финансирование для культуры в проекте бюджета
Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантинаКабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
Кабмин назначил троих заместительниц министра здравоохраненияКабмин назначил троих заместительниц министра здравоохранения
Кабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьевКабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьев
Последние новости
Подгружаем последние новости