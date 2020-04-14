Мэр Днепра пригрозил перерыть дороги к церквям перед Пасхой

"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Обеспечим".

Мэр Днепра пригрозил перерыть дороги к церквям перед Пасхой
Фото: dniprorada.gov.ua

Мэр Днепра Борис Филатов пригрозил, что местная власть готова предпринять радикальные меры, чтобы не допустить массового празднования Пасхи в церквях.

"Уважаемые священнослужители. Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали", - написал Филатов в фейсбуке.

"Тогда ещё раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию", - заявил мэр.

Он сказал, что сохранял хорошие отношения с представителями церквей все пять лет мэрства, но "если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь".

Также отдельно мэр Днепра передал привет "кретину с Тополя", причащавшему людей на Вербное воскресенье с одной ложечки.

Напомним, что 12 апреля на празднование католической Пасхи и православного Вербного воскресенья в храмы пришли около 126 тысяч человек по сравнению с 3 миллионами годом раньше.

На православную Пасху, как правило, приходит еще больше людей. В 2019 году, по данным полиции, в пасхальных богослужениях приняли участие почти 7 миллионов украинцев.

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