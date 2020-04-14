Глава ВОЗ назвал условия для смягчения карантина

Глава ВОЗ назвал условия для смягчения карантина

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в штаб-квартире организации.

В частности, власти должны убедиться в том, что контролируют ситуацию с заболеваемостью и передачей вируса от человека к человеку. Система здравоохранения должна быть способна выявлять, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания COVID-19.

Помимо этого, отметил глава ВОЗ, необходимо минимизировать риск вспышек коронавируса в медицинских учреждениях, а также принять превентивные меры в отношении мест общего пользования, которые людям необходимо посещать, например рабочих мест и школ.

Также, по словам Гебрейесуса, важно справиться с риском завозных случаев коронавируса.

По словам главы ВОЗ, COVID-19 в десять раз смертельнее, чем грипп, вызвавший пандемию в 2009 году. «Вирус распространяется очень быстро, быстрее, чем замедляется. Поэтому ограничительные меры должны сниматься медленно и этот процесс должен контролироваться. Это не должно случиться за один раз», — предупредил Гебрейесус.

10 апреля глава ВОЗ отмечала, что некоторые страны планируют снять введенные ограничения, и предупредила, что, если это произойдет слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы».

В ночь на вторник, 14 апреля, Университет Джонса Хопкинса опубликовал информацию о том, что общее количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 2 млн человек. Позже университет скорректировал данные, остановившись на отметке 1 919 913 человек. Четвертая часть всех заболевших находится в США (581,9 тыс.), также серьезный уровень заражения в Испании (170 тыс.), Италии (159,5 тыс.) и Франции (137,8 тыс.).

Количество жертв коронавируса составляет 119 666, больше всего смертей зафиксировано в США (23 608).



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