Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

Спасатели не могут потушить огонь уже десять дней.

Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС
Фото: prm.ua

Президент Владимир Зеленский среагировал на пожары в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС, которые спасателям не удается потушить уже 10 дней.

В своем Facebook глава государства заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне.

"Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество", - написал президент.

Глава государства пообещал завтра заслушать информацию по пожарам от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

Президент заверил, что "выводы не заставят себя ждать", и отметил, что "общество должно знать правду и быть в безопасности".

По данным полиции, 4 апреля пожар возник из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджог траву "ради забавы".

На восьмой день пожара в Чернобыльской зоне в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили, что огонь нанес ущерб на десятки миллионов гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
Зеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантинаЗеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантина
В "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреляВ "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреля
Мы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - экспертМы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - эксперт
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин выделил дополнительные средства на тушение пожаров в Чернобыльской зонеКабмин выделил дополнительные средства на тушение пожаров в Чернобыльской зоне
Геращенко опроверг слухи, что пожар в Чернобыльской зоне может повредить хранилища ядерного топливаГеращенко опроверг слухи, что пожар в Чернобыльской зоне может повредить хранилища ядерного топлива
В зоне ООС оккупанты устроили три обстрела, погиб один украинский военный, еще один пострадалВ зоне ООС оккупанты устроили три обстрела, погиб один украинский военный, еще один пострадал
Аваков сообщил, что полиция оформила 3 админштрафа на церковников из-за скопления людей в храмахАваков сообщил, что полиция оформила 3 админштрафа на церковников из-за скопления людей в храмах
Из-за обстрелов боевиков в субботу ранения получили трое украинских бойцовИз-за обстрелов боевиков в субботу ранения получили трое украинских бойцов
Зеленский побывал на участке разведения возле ПетровскогоЗеленский побывал на участке разведения возле Петровского
Зеленский приехал в полевой военный госпиталь для инфекционных больных в Донецкой областиЗеленский приехал в полевой военный госпиталь для инфекционных больных в Донецкой области
Зеленский в субботу посетит Донбасс и Запорожскую областьЗеленский в субботу посетит Донбасс и Запорожскую область
Зарплата госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. гривен, - ЗеленскийЗарплата госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. гривен, - Зеленский
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии КонтеЗеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Конте
Последние новости
Подгружаем последние новости