Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

Спасатели не могут потушить огонь уже десять дней.

Президент Владимир Зеленский среагировал на пожары в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС, которые спасателям не удается потушить уже 10 дней.

В своем Facebook глава государства заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне.

"Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество", - написал президент.

Глава государства пообещал завтра заслушать информацию по пожарам от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

Президент заверил, что "выводы не заставят себя ждать", и отметил, что "общество должно знать правду и быть в безопасности".

По данным полиции, 4 апреля пожар возник из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджог траву "ради забавы".

На восьмой день пожара в Чернобыльской зоне в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили, что огонь нанес ущерб на десятки миллионов гривен.