От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - Вятрович

Это третья связанная с COVID-19 смерть среди служителей УПЦ МП.

От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - Вятрович
Почаївська Лавра
Фото: Вікторія Матола

13 апреля в Киеве от коронавируса умер монах из Почаевской Лавры. Это третья связанная с COVID-19 смерть среди служителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

"Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса в Украине. Только в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных в сутки это число выросло втрое. Уже двое монахов - 73 и 47 лет - умерли. Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры. И это - только верхушка айсберга ", - написал Вятрович в Facebook.

Источники в Киевской администрации сообщили УП, что у умершего был сахарный диабет. Мужчина находился в больнице больше недели.

По словам собеседника издания, умерший - киевлянин, он приехал из Тернопольской области в столицу, здесь ему стало плохо. Монаха забрала "скорая", и у него долго была высокая температура. ПЦР-тест подтвердил у него коронавирус.

Ранее сегодня стало известно о смерти от коронавируса 47-летнего монаха Киево-Печерской Лавры.

Ранее, 12 апреля, умер 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Напомним, информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально подтверждено о четырех заболевших, а 9 апреля - еще о 30-ти.

По состоянию на 13 апреля, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки.

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