Минздрав начал аудит системы здравоохранения

Сигналы о состоянии медицинской системы Украины является очень тревожными.

Минздрав начал аудит системы здравоохранения
Максим Степанов

На прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов инициировал аудит отечественной медицины.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

И хотя проверка еще продолжается, сигналы о состоянии медицинской системы Украины является очень тревожными.

"На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов - тревожные ", - заявил Степанов на брифинге.

В Минздраве отметили, что с 1 апреля в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медучреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с Национальной службой здоровья. По состоянию на 1 апреля НСЗУ подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медпомощи.

Напомним, новый этап медреформы дал возможность украинцам выбирать врача не только первичной, а и вторичной, а также высокоспециализированной помощи. Больницы теперь будут получать деньги не за количество мест, а за количество предоставленных услуг, и не по субвенциям бюджета - выплаты осуществляет НСЗУ. 

10 апреля первые 616 учреждений специализированной медицинской помощи получили аванс от НСЗУ. Общая сумма выплат составила 1 767 845 950 гривен.

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