Рада рассмотрит второе чтение "антиколомойского" законопроекта после Пасхи, - Корниенко

Если парламент примет изменения в регламент, то в зале заседаний "все будет быстро".

Рада рассмотрит второе чтение "антиколомойского" законопроекта после Пасхи, - Корниенко
Фото: Макс Левин

Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме после Пасхальных праздников.

Об этом после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали "землю" (законопроект о рынке земли, - ред.). Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать … Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте. Он войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи или … в начале мая мы можем переходить к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках", - цитирует Корниенко Интерфакс-Украина.

Замглавы фракции "СН" рассказал, что профильный комитет может рассматривать поправки к законопроекту по более либеральной процедуре.

"Там можно идти, по так называемому, постатейному рассмотрению, когда рассматривается каждая статья и голосуется независимо от количества поправок к ней, а всем инициаторам поправок дается определенное время (на аргументацию, - ред.), например по две минуты - фактически на каждую статью идет час… По предварительным подсчетам, комитету по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политике приблизительно семь рабочих дней надо, чтобы в постатейном режиме рассмотреть", - сказал Корниенко.

Нардеп подчеркнул, что если Рада примет изменения в регламент, то в зале заседаний "все будет быстро".

Ранее сегодня замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что "антиколомойский" законопроекту планируют рассматривать по специальной процедуре. Для этого будет изменен регламент.

На внеочередное заседание парламент соберется предположительно в среду, 15 апреля.

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