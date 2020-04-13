В Турции заявили о резком снижении темпов распространения коронавируса

В стране зарегистрировано 61 049 случаев заражения коронавирусом, почти 1,3 тыс. - летальные.

Турция добилась значительного прогресса в плане взятия под контроль эпидемии коронавируса.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров 13 апреля.

"Благодаря принятым мерам Турция в числе стран, быстрее всего взявших эпидемию под контроль", - цитирует главу турецкого государства информагентство Анадолу.

Эрдоган отметил также, что Турция оказывает помощь странам, наиболее пострадавшим от последствий пандемии. До сегодняшнего дня Турция отправила медицинскую помощь в 34 страны. Эта поддержка будет продолжена и в ближайшие дни.

Также турецкий лидер исключил возможность любого заимствования средств у МВФ на фоне пандемии коронавируса.

Глава государства сообщил, что в рамках мер по предотвращению распространения заболевания власти страны продолжат практику введения комендантского часа на выходные дни. Президент объявил, что очередной запрет на выход из дома будет действовать с ночных часов 17 апреля до полуночи 19 апреля.

По последним данным, в Турции зарегистрировано 61 049 случаев заражения коронавирусом, 1296 больных Covid-19 скончались. К настоящему времени выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 3957 пациентов, переболевших коронавирусом.