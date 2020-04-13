На Западе Украины начались плановые военные учения

В Минобороны призвали жителей не паниковать.

На Западе Украины начались плановые военные учения
Фото: mil.gov.ua

На Западе Украины в рамках проверки готовности к выполнению задач начались плановые тактические военные учения.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности. Действия подразделений десантно-штурмовой войск будут обеспечивать боевые самолеты ВСУ, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны призвали жителей не паниковать и заверили, что все меры подготовки осуществляются с учетом рекомендаций и ограничений в связи с карантином.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

"Десантно-штурмовые войска, как и остальные подразделения ВСУ, продолжают повышать свое боевое мастерство для защиты граждан и территориальной целостности Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, 4 марта Верховная Рада поддержала законопроект №3003, который разрешает иностранным военным принять участие в учениях на территории Украины в 2020 году.

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