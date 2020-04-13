Оккупанты в Крыму завели дело против Джемилева по трем статьям

В аннексированном Крыму роSSийские следователи предъявили обвинение лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву по трем статьям.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передают "Крым.Реалии".

По его совам, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера.

Полозов уточнил, что Мустафа Джемилев обвиняется по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РоSSии), по ч.1 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и по ч. 1 ст 224 (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия).

Первая статья касается событий 3 мая 2014 года, когда Мустафа Джемилев пытался попасть в аннексированный Крым через роSSийский пункт пропуска "Армянск" на админгранице с Херсонской областью. Тогда его не пропустили и он был вынужден вернуться в Киев .

"Что касается второй и третьей статей, по версии Следкома, они имеют отношение к делу сына Мустафы Джемилева Хайсера, который в мае 2013 года во дворе своего дома в Бахчисарае, случайно выстрелив из отцовского ружья, убил знакомого семьи. Изначально суд по этому делу проходил на территории Украины, но после оккупации Крыма его перенесли в Краснодар. Данные статьи сейчас вменяются непосредственно его отцу. Когда я начал изучать документы, выяснилось, что часть из них - на украинском языке. То есть это документация, которая хранилась в архивах еще до оккупации полуострова и сейчас сотрудники роSSийского Следственного комитета используют ее в инициировании новых уголовных дел",- рассказал Полозов.

Напомним, в мае 2013 года Хайсер Джемилев во дворе собственного дома в Бахчисарае застрелил из ружья друга семьи Февзи Эдемова. Изначально прокуратура Крыма обвиняла его в умышленном убийстве, но затем изменила статью на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Защита обвиняемого настаивала, что выстрел был произведен по неосторожности. Джемилев-младший прошел судебно-психиатрическую экспертизу и был признан психически здоровым.

На протяжении второй половины 2013 года и первых двух месяцев 2014-го дело Джемилева рассматривалось в Бахчисарайском районном суде. Однако после аннексии Крыма Россией его вернули в сформированную оккупантами прокуратуру Крыма. В то же время Апелляционный суд Киева постановил, что сын Джемилева совершил убийство по неосторожности, и поэтому должен быть освобожден.

В июле 2014 года Европейский суд по правам человека обязал РоSSию освободить Джемилева-младшего из-под стражи, но власти РФ проигнорировали данное решение. В сентябре 2014 года Хайсера Джемилева этапировали в Краснодарский край.

В июне 2015 года Краснодарский краевой суд РФ признал Хайсера Джемилева виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В сентябре 2015 Верховный суд РФ смягчил наказание с 5 до 3,5 лет.

25 ноября срок заключения Хайсера Джемилева истек, и он вышел из-под стражи. 26 ноября он вернулся в Украину.