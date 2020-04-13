ВСУ подготовили санитарный катер "Сокаль" для изоляции больных с коронавирусом

Фото: АрміяInform

Санитарный катер "Сокаль", предназначенный для поиска, эвакуации и спасения пострадавших в море, подготовили для изоляции больных с коронавирусом.

Об этом говорится в материале информагентства Вооруженных сил Украины "Армия Информ".

На территории Практической гавани в Одессе находится много кораблей, поэтому командование решило, что необходимо выделить место для изоляции возможных инфицированных. Выбрали для этого катер "Сокаль", который имеет отделенную медицинскую часть. В случае необходимости на катере можно будет разместить "определенное количество больных".

Фото: АрміяInform

Разработан алгоритм приема инфицированных на борт "Сокаля". Там будут проводить осмотр, забирать необходимые образцы для анализа, после чего будет приниматься решение о дальнейшей тактике его лечения, госпитализации или изоляции.

На "Сокале" есть два изолятора: один - общий, второй - для тяжелых больных. Катер оборудован душевыми кабинами, операционной, где можно проводить лечебные процедуры, медаппаратурой, фиксирующей пульс, давление, температуру. Катер обеспечен дезинфекционными средствами, а также всеми необходимыми медикаментами для оказания помощи.

Фото: АрміяInform

Чтобы экипаж и больные не ходили на общий камбуз, на борту организовано соответствующее питание.

Напомним, что по состоянию на 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 19 случаев заболевания COVID-19. Из них один человек вылечился, а один умер. На изоляции и самоизоляции в ВСУ находятся 214 человек.