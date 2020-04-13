И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках

"Не допускает ошибок только тот, кто ничего не делает".

И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
Любомира Мандзій
Фото: galinfo.com.ua

Врио министра образования и науки Любомира Мандзий пояснила ошибки во время онлайн-уроков.

Об этом она заявила во время онлайн-марафона EdCamp, отметив, что "не допускает ошибок только тот, кто ничего не делает".

"Мы действительно готовили материал очень быстро и оперативно. Было так - днем записывался материал, вечером он монтировался и на следующее утро - выходил в эфир. Да, мы не имели возможности проверить каждое видео", - пояснила Мандзий.

Она также рассказала, что Минобразования просит учителей "стать экспертами для своих коллег" и помочь им с исправлением ошибок.

"Поэтому надеюсь, что неточностей больше не будет. Для учителей, которые присоединились к Всеукраинской школе онлайн, это тоже вызов. Господин Игорь Хворостян, например, по ночам готовит свои уроки украинского языка", - отметила Мандзий.

"Надеемся, такого больше не будет. Главное признать ошибки и двигаться дальше", - добавила и.о. министра образования.

Напомним, в Украине из-за пандемии коронавируса детские сады, школы и вузы закрыты с 12 марта.

5 апреля первая леди Елена Зеленская объявила о старте "Всеукраинской школы онлайн". Во время некоторых уроков учителя допустили несколько ошибок, что вызвало негативные отзывы в соцсетях.

После этого образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал не устраивать травлю учителей. "На ошибки, конечно, надо указывать и помогать их исправлять", - сказал он.

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