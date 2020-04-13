Нардепы просят премьера Шмыгаля позволить работать конкурентам “Эпицентра”

Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей Facebook-странице опубликовал информацию об отмене запрета на продажу строительных материалов, однако соответствующие положения не были внесены в постановление Кабмина №211. Группа народных депутатов потребовала от премьера отменить запрет на работу заведений по продаже строительных материалов, изделий и сопутствующих товаров, обратив внимание, что на сегодня запрет не действует лишь для “одной большой сети строительных гипермаркетов”.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице нардепа Елены Шуляк (фракция “Слуга народа”).

“На днях премьер-министр обнародовал на своей странице в Fb информацию об изменениях по условиям проведения карантина. Среди прочего, речь идет об отмене запрета на продажу строительных материалов. Но! В тексте его постановления соответствующих положений нет. Ни для кого не секрет, что сейчас работает только одна большая сеть строительных гипермаркетов... А для всех остальных, и малых, и средних предприятий запрет официально действует”, – написала народный депутат.

По словам Шуляк, это значит, что: до 40 тыс наемных работников лишены возможности получать полноценную зарплату; в госбюджет полноценно не поступают налоги; блокируется работа сотни отечественных промышленных предприятий; работа около 70 тыс. человек, которые занимаются розничной торговлей, полностью остановлена.

Нардеп отметила, что 14 апреля она с другими народными депутатами направили обращение к премьер-министру с требованием срочно отменить запрет на работу заведений по продаже строительных материалов, изделий и сопутствующих товаров. “Давайте избавимся двойных стандартов, которые, к сожалению, очень популярны в нашей стране”, – добавила она.

В частности, в прикрепленном к посту тексте обращения говорится о том, что в изменениях к постановлению Кабмина № 211 не содержатся упомянутые в посте Дениса Шмыгаля положения и добавила, что “эта ситуация вызвала большой общественный резонанс”.

Отметим, что ООО “Эпицентр Н”, принадлежит супругам Александру Гереге (нардеп, экс-регионал) и Галине Гереге (секретарь Киевсовета в 2011-2014 годах). После введения карантина на сайте “Эпицентра” висит объявление, что магазины сети продолжают работать.

Напомним, что нынешней зимой столичные власти выдали ООО “Эпицентр К” Градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование реконструкции с объединением двух торговых центров по ул. Полярная, 20-Д. При этом строительный гипермаркет по этому адресу был реконструирован и открыт еще в 2014 году. Однако новые ГУО позволят несколько увеличить площадь торгового комплекса за счет части склада и зоны разгрузки.

Также KV сообщала, что Киевская горгосадминистрация, невзирая на отсутствие утвержденного ДПТ, осенью 2019 года разрешила проектировать реконструкцию нежилых зданий на ул. Вискозной, 4 под центр выдачи онлайн заказов. Соответствующие ГУО выдали ООО “Эпицентр Н”. Похоже, разрешение столичных властей на проектирование реконструкции лишь формальность, так как пункт выдачи заказов уже работает. Впрочем, в официальных комментариях это отрицали.

Фото: соцсети