Лукашенко заявил, что в Беларуси "чисто от коронавируса" никто не умер

"Если человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет".

Лукашенко заявил, что в Беларуси "чисто от коронавируса" никто не умер
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил под сомнение летальность коронавируса. По его мнению, люди умирают не от вируса, а от имеющихся хронических болезней.

Об этом Лукашенко сказал на совещание с главой Администрации президента, председателем Совета республики Национального собрания, госсекретарем Совета безопасности и министром здравоохранения.

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Коронавирус - это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше", - уверен глава государства.

Лукашенко посоветовал пациентам с коронавирусом "даже не переживать".

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - резюмировал президент.

Напомним, что в Беларуси, по последним данным местного Минздрава, зафиксировано 2919 случаев COVID-19. Из них выздоровели 203 человека, умерли 29.

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